Acompanhe os editais da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas tem três editais com inscrições abertas, sendo dois dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), além do edital para contratação de profissionais de artes cênicas para atuarem no Festival Estudantil de Teatro. Já o edital do Festival de Inverno 2024 está em fase de análise e o edital para expositores fixos da Expo-Arte de Rua teve o resultado publicado e se encontra em fase de recursos.

“Aproveitamos para divulgar o calendário de editais da Secretaria Municipal de Cultura, já apresentado ao Conselho Municipal de Política Cultural. Importante destacar que o calendário está sujeito a alterações por conta dos trâmites internos inerentes aos processos do serviço público, que incluem escuta, elaboração, adequação à nova legislação, notadamente à Lei 14.133 e às diretrizes do Tribunal de Contas do Estado, em relação à modalidade credenciamento, pareceres jurídicos e publicação”, informa o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Inscrições abertas

Encerram-se às 18h do dia 24 de maio, sexta-feira, as inscrições para o Edital Especial da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2/2004, que visa à seleção de propostas culturais para receberem oportunidades com objetivo de incentivar a produção cultural do município de Poços de Caldas. As propostas deverão ser inscritas mediante preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/FSHqLvs5yffCxKeB9, em uma das seguintes modalidades: 1) Oportunidade de pesquisa: modalidade de bolsa de estudos destinada a pesquisador pessoa física para realização de pesquisa na área cultural; 2) Oportunidade de promoção, difusão, circulação, intercâmbio, capacitação e residência cultural. Até o momento, foram recebidas 30 propostas.

Ainda pela PNAB, o Edital Especial 3/2024 – Espaços Culturais visa à seleção de espaços culturais para receberem subsídio para sua manutenção. A inscrição é gratuita e permitida somente para espaços culturais locais, geridos por agentes culturais de Poços de Caldas e serão recebidas até 18h do dia 28 de maio, próxima terça-feira, por meio do preenchimento digital do formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/qg6q8WQwmJ7bLBNX7. O edital recebeu duas propostas.

Também seguem abertas as inscrições para o Edital Secult 5/2024, que visa credenciar profissionais artísticos para o 33º Festival Estudantil de Teatro – FET 2024. Os profissionais selecionados vão atuar de forma remunerada na montagem, ensaios e demais processos necessários junto às escolas da Rede Municipal de Ensino para as apresentações no FET. O prazo de inscrição termina às 18h do dia 27 de maio, próxima segunda-feira, pelo formulário-padrão, disponível no link: https://forms.gle/DpPuwi3SF9arYpjP6. Neste edital, dois profissionais já se inscreveram.

Inscrições encerradas

Na última sexta-feira (17), foram encerradas as inscrições do Edital Secult 4/2024, voltado para inscrições de propostas para a composição da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas, nas linguagens artísticas de teatro, música, dança, circo, cultura tradicional, artes plásticas, artes visuais, fotografia e gastronomia. Foram recebidas 190 propostas, que estão em fase de análise pela Comissão de Seleção e Organização.

Nesta segunda-feira (20), foi publicado no Diário Oficial do Município o resultado do Edital 1 da Secretaria Municipal de Cultura, voltado para artesãos e artistas plásticos que já participam da Expo-Arte de Rua como visitantes e desejam ocupar os espaços fixos destinados à comercialização de produtos manuais e artesanais. Foram recebidas e analisadas 33 inscrições.

Programe-se!

O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, informa que os agentes culturais devem ficar atentos às publicações da Secult já que, em breve, serão lançados editais específicos para as áreas de Artes Plásticas e Literatura.

Estão previstos também editais para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais na Educação Infantil e Educação Integral, o edital de patrocínio a projetos culturais, o credenciamento de programação musical, o edital de Incentivo à Cultura e composição da programação natalina, em consonância aos programas da Secretaria Municipal de Cultura.

Confira o status dos editais lançados:

Edital 1/2024 – Expo-Arte de Rua: resultado publicado/ em fase recursal.

Edital Especial 2/2024 – PNAB – Oportunidades culturais: inscrições abertas até 18h de 24/5, sexta-feira.

Edital Especial 3/2024 – Espaços Culturais: inscrições abertas até 18h de 28/5, terça-feira.

Edital Secult 4/2024 – Festival de Inverno de Poços de Caldas: inscrições encerradas (190 propostas recebidas), em fase de análise pela Comissão.

Edital Secult 5/2024 – 33º Festival Estudantil de Teatro – FET 2024: inscrições abertas até 18h de 27/5, segunda-feira.

Acesse o cronograma de editais da Secult aqui!