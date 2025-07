Acontece nesta quinta-feira (24) mutirão de empregos na ABACO

Atualizado em 23 de julho de 2025

A BM Vagas realizará, nesta quinta-feira (24), um grande mutirão de empregos com várias oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A ação acontecerá das 9h às 16h, na Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa, número 60, no Conjunto Habitacional – na Associação Beneficente de Apoio a Comunidade (ABACO).

Vagas para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação estarão disponíveis, incluindo:

Auxiliar de serviços gerais

Operador de empilhadeira

Auxiliar de departamento pessoal

Auxiliar de cozinha

Vendedora

Estagiário de Direito/Administrativo

Auxiliar administrativo

Secretária

Recepcionista

Frentista de posto de gasolina

Auxiliar de produção

Gerente de loja de semi-joias

Entre outras

A organização reforça a importância de levar documentos pessoais e carteira de trabalho no dia do evento. Além disso, os interessados podem fazer o cadastro gratuito diretamente no site oficial da BM Vagas: www.bmvagas.com.br.