Acordo Coletivo | Prefeitura aprova aumento salarial de 14,1% aos servidores públicos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi assinado na tarde desta segunda-feira (23), no gabinete do prefeito Sérgio Azevedo, junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv), o Acordo Coletivo 2022-2023. Foi aprovado pela Prefeitura de Poços de Caldas, o aumento salarial de 14,1% aos servidores e também o aumento no vale-alimentação, que passará dos atuais R$530 para R$600 mensais.

Agora já assinado, o documento será encaminhado para apreciação da Câmara de Vereadores.

Conforme acordado com o Sindserv, os valores serão disponibilizados em etapas:

– Para o reajuste salarial, inicialmente será concedido 7,05% de reajuste no mês de maio de 2022, e os outros 7,05% no mês de agosto, totalizando os 14,1% de aumento.

– Já para o Vale Alimentação, após aprovação do legislativo será feito o pagamento da primeira etapa de R$35,00 com referência a abril de 2022 (sendo creditado de forma retroativa aos meses já passados) e a segunda etapa dos outros R$35,00 em julho totalizando o aumento de R$70 reais.

O prefeito Sérgio Azevedo, após a assinatura comentou a importância do reajuste e o bom relacionamento com o Sindserv, que reflete em benefícios ao Servidor Público. “Sempre tivemos um bom relacionamento com o Sindicato e quem sai ganhando são os servidores. Atravessamos momentos difíceis em anos anteriores na cidade por uma série de fatores, entre eles a Pandemia. Agora felizmente poderemos oferecer mais um reajuste de 14,1% e que será praticamente 4% de aumento real aos servidores, levando em conta o repasse da inflação. É um momento bastante importante com foco na valorização de todos e vamos continuar com este objetivo, pois é graças ao servidor todo o bom trabalho desenvolvido pela Prefeitura.”

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindserv) Marieta Carneiro, comentou a importância de haver este diálogo junto ao poder executivo. “O reajuste será muito importante para todos os trabalhadores do município, e esse bom relacionamento com a Administração Pública é muito importante para estarmos sempre avançando em benefício dos servidores.”

Com a devida aprovação do legislativo, os aumentos serão creditados aos servidores em etapas, nos meses citados acima.

Estiveram presentes na oportunidade além de representantes do Sindserv, a secretária municipal de Administração, Ana Alice de Souza.