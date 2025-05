ADEFIP lança rifa solidária para manter atendimentos gratuitos a pessoas com deficiência

A Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP) acaba de lançar sua Rifa Solidária, uma iniciativa que tem como objetivo arrecadar recursos para a continuidade dos mais de 5 mil atendimentos gratuitos realizados mensalmente pela entidade.

Há 38 anos atuando na promoção da inclusão e no cuidado com pessoas com deficiência física, a ADEFIP reforça seu compromisso social por meio da rifa, cuja arrecadação será inteiramente revertida para a manutenção dos serviços oferecidos.



Como participar:

Cada número da rifa custa R$ 20,00, e não há limite de compra por pessoa.

O pagamento deve ser feito via Pix para a chave CNPJ 19.057.462/0001-73 (nome: ADEFIP).

Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante para o WhatsApp (35) 99171-3054 para receber o cupom e confirmar a participação.

Além de concorrer a prêmios incríveis, quem participa contribui diretamente para a continuidade de um trabalho que transforma vidas em Poços de Caldas e região.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da ADEFIP ou entre em contato pelo telefone acima.

