Adefip promove 1º Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas

A Adefip promove o Iº Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas. O evento acontecerá no dia 26 de junho das 9h às 12h no Parque José Affonso Junqueira (atrás do Palace Hotel) e contará com a participação de Bandas e Fanfarras de Poços de Caldas e região, além da participação da Banda Musical Wladmir Ronsini da Adefip que existe desde de 2018. A banda musical Wladmir Ronsini iniciou suas atividades com o objetivo de ser utilizada como ferramenta de desenvolvimento de potencialidades na Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Durante esse período a banda realizou apresentações em eventos culturais e cívicos do municipio. Em 2022 a banda recebeu o título de “Banda Musical” por inserir na sua composição instrumentos da família das madeiras, saxofone e flauta transversal e leva o nome do saudoso presidente da Adefip Sr. Wladmir Ronsini. A proposta musical desenvolvida pela banda promove a inter-relação entre os participantes e torna-se uma ferramenta alternativa na socialização e também para o desenvolvimento da musicalidade entre seus integrantes. Atualmente a banda musical é formada por atendidos, familiares, amigos, voluntários e colaboradores. A banda conta com 40 integrantes entre o corpo musical, bandeiras, balizas, estandarte e o regente que é o musicoterapeuta da Adefip e fundador da banda Frederico Antônio Jovini. “É com grande satisfação que promovemos o nosso primeiro Festival de Bandas e Fanfarras Inclusivas em Poços de Caldas. Uma grande oportunidade de mostrar o potencial dos nossos atendidos e o trabalho que é desenvolvido dentro e fora dos muros da Instituição”, finaliza Frederico.