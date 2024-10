Administração UNIFAE comemora 50 anos e lança novo curso de Pós-Graduação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Gestão Estratégica de Empresas do Agronegócio terá inscrições abertas ainda este ano, com previsão de início para março de 2025

Os 50 anos do curso de Administração da UNIFAE foram comemorados com dois dias de importantes palestras para os alunos, além do lançamento oficial de mais um curso de pós-graduação para o Centro Universitário. Os eventos ocorreram no final do mês de setembro.

O Prof. Me. Rodrigo Biasi foi o responsável em montar a grade do mais novo curso Lato Sensu de São João da Boa Vista e região. “Gestão Estratégica de Empresas do Agronegócio” chega para atingir um grande público interessado em crescer nessa área.

“Foram seis meses conversando com profissionais de mercado. Queremos formar gerentes, supervisores e lideranças na área de gestão, em empresas que trabalham em toda a cadeia do agronegócio. Toda essa área produtiva é muito forte na nossa região”, destacou Biasi.

Ainda de acordo com o professor, muitas pessoas imaginam o agronegócio só em produções rurais e fazendas. Contudo, é algo muito maior. “Envolve indústrias de maquinário, de tecnologia, de softwares. Num raio de 100 quilômetros, nós temos, no mínimo, 30 empresas de atuação nacional e internacional”, reforçou.

Será uma pós-graduação multidisciplinar com atuação bem abrangente, com nível estratégico e tático para a gestão, numa forma de atrair, cada vez mais, o mercado para dentro da UNIFAE. “Teremos um corpo de professores excelente, além de realizarmos seminários técnicos com CEO’s e diretores de grandes indústrias, os quais vão ser professores no curso, e também visitas técnicas em grandes empresas de diferentes segmentos do agronegócio”, finalizou Biasi.

Para a Vice-Reitora, Profa. Dra. Alice Perucchetti Orrú, a UNIFAE e a população da região ganham com essa nova ação, encabeçada pela Pró-Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa. “Estamos trabalhando forte na busca de mais cursos, realizando estudos para buscar novas áreas aos alunos. O agronegócio vem nesse sentido e tenho certeza que os estudantes ganharão muito conhecimento e aprendizado”, comentou Alice.

PALESTRAS – Nas aulas ofertadas pela coordenação do curso, agora comandadas pelo Prof. Me. José Marcos do Prado (o anterior, Prof. Dr. Carlos Eduardo Félix Correia, assumiu a Pró-Reitoria Administrativa da gestão 2024-2028 da UNIFAE), dois importantes temas foram debatidos com os alunos.

“Queremos trazer aos nossos alunos mais conhecimento do que apresentamos em sala de aula. São assuntos importantes e interessantes, com a oportunidade de trazer profissionais do mercado que venham ao encontro a função do administrador”, relatou José Marcos.

Na primeira, “Panorama da Logística no Brasil e no Mundo”, com Sandra Sposito, gerente de transportes da DHL Supply Chain – uma das empresas mais conhecidas do mundo na área de transportes. Na segunda, já destacando a área da mais nova opção de pós-graduação, “Gestão de Projetos no Agronegócio”, com Diego Aliprandi, gerente de execução da Bauer Brasil – empresa de São João da Boa Vista com atuação no Brasil e no exterior.

Os eventos contaram com a presença dos integrantes da Reitoria UNIFAE, sob o comando do Prof. Dr. Marco Aurélio Ferreira. “O curso de Administração faz 50 anos com uma grade curricular extremamente atualizada e professores altamente capacitados. A tradição, aliada a modernização das áreas, coloca-o como um dos melhores do Estado de São Paulo e oferece uma base bastante sólida para os futuros administradores”, concluiu Marco Aurélio.