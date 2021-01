Adolescente com 18 pedras de crack é apreendido suspeito de tráfico de drogas

A Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu na tarde de ontem (18) um adolescente de 17 anos, suspeito de tráfico de drogas, no bairro Jardim Nova Aparecida.

Segundo a PM, durante operação no cruzamento da Rua Abílio Narcizo Pereira com a Avenida Sete de Setembro, os policiais abordaram o suspeite. Durante busca pessoal, dentro de uma pochete foram encontradas 18 pedras de crack, uma bucha de maconha e R$447,90.

O menor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto aos materiais.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.