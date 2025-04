Adolescente de 13 anos é apreendido com drogas e dinheiro em operação da PM no bairro São José

Um adolescente de 13 anos foi apreendido na noite desta terça-feira, 15, durante uma operação da Companhia Tático Móvel da Polícia Militar, realizada na Avenida Fosco Pardini, no bairro São José em Poços de Caldas. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e foi alvo de uma incursão por ser considerado uma “zona quente” de criminalidade.

Durante a ação, por volta das 19h, os militares visualizaram dois indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe policial, ambos fugiram em direção a uma área de mata, mas um deles foi alcançado e contido pelos policiais.

Com o jovem, os militares encontraram 50 pinos de cocaína, 57 pedras de crack, uma barra, dois tabletes e duas buchas de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 299,00 em dinheiro trocado.

Segundo relato da Polícia Militar, o adolescente confessou que realizava o tráfico de drogas no local e afirmou ser o proprietário de todo o material apreendido. O segundo suspeito conseguiu fugir e não foi localizado.

O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

