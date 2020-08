Adolescente de Poços de Caldas está desaparecido

O jovem de 17 anos foi visto pela última vez no bairro Jardim Country Club

Alice Dionisio | 17h25

Lucas do Nascimento Leite, de 17 anos, está desaparecido há cinco dias e foi visto pela última vez no bairro Jardim Country Club, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, o jovem e a família tiveram um desentendimento no último domingo (9) e ele saiu de casa por volta das 21h.

O adolescente estava usando um boné branco, blusa de moletom preta e um short florido. Ele tem 1,70m, 70kg, olhos castanhos, cabelos lisos e loiros.

Qualquer informação pode ser repassada à PM via 190.

