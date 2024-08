Adolescente é apreendido após agressão ao padrasto em Poços de Caldas

Após denúncias de agressão, a Polícia Militar foi acionada nesta terça-feira, 13, por volta das 18h40min, para a rua Doutor Vasco José Vieira, no Conjunto Habitacional, zona sul de Poços de Caldas. No local, os policiais constataram que um adolescente de 17 anos havia agredido seu padrasto, de 48 anos, com golpes de madeira na cabeça, após uma discussão.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa para tratamento médico. O adolescente, por sua vez, foi apreendido e levado para atendimento médico antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM

