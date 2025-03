Adolescente é apreendido com arma de fogo em Poços de Caldas durante Operação de Carnaval

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o policiamento do evento de Carnaval em Poços de Caldas, um adolescente foi apreendido com uma arma de fogo. A ação ocorreu após uma denúncia anônima informando que o jovem estava saindo do evento pela Rua Rio Grande do Sul portando um revólver.

A guarnição iniciou o rastreamento e abordou o suspeito no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Prefeito Chagas. Ao perceber a presença policial, o adolescente tentou fugir, mas foi rapidamente imobilizado.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em sua cintura um revólver calibre .38, marca Rossi, com duas munições prontas para uso.

O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

ALCO – 29º BPM