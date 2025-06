Adolescente é apreendido com drogas durante operação da PM em casa abandonada no bairro Santa Rita

Na tarde desta segunda-feira, 02, durante a operação “PMMG 250 anos”, a equipe da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos por envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência abandonada localizada na Rua Saturno, nº 234, no bairro Santa Rita.

O local já era conhecido pelas autoridades como ponto de venda de entorpecentes. Durante a ação, os policiais localizaram e apreenderam 120 pedras de crack, uma pedra bruta da mesma substância, um telefone celular e a quantia de R$ 326,00 em dinheiro.

O adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.

