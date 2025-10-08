Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro em Poços de Caldas

Atualizado em 8 de outubro de 2025

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira, 07, durante uma ação da Polícia Militar no bairro Santa Rita. A ocorrência resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie e celulares.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Urano quando avistou o jovem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir e arremessou um pacote em um terreno baldio. O menor foi contido rapidamente.

Na abordagem, os militares encontraram R$ 1.600,00 em dinheiro com o suspeito. No pacote dispensado, foram localizados 19 pinos de substância semelhante à cocaína, 13 pedras com características de crack, duas buchas de maconha e dois celulares.

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, acompanhado de seu responsável legal. Todo o material recolhido foi entregue às autoridades para as providências cabíveis.