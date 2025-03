Adolescente é apreendido com grande quantidade de drogas em Poços de Caldas

Na manhã desta segunda-feira, 10, a Polícia Militar de Poços de Caldas deflagrou uma operação em uma área conhecida como “biqueira do Zé das Equas”, localizada em uma região de alta criminalidade nas proximidades de uma mata. Durante a ação, os policiais avistaram quatro indivíduos nas proximidades de um eucalipto, ponto frequentemente utilizado por usuários de drogas para adquirir entorpecentes.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir em direções diferentes, sendo que um jovem de 16 anos, vestindo roupas pretas, foi capturado. O adolescente admitiu seu envolvimento no tráfico de drogas naquela região. Com ele, foram apreendidos dois tabletes de substância análoga à cocaína, seis tabletes de substância análoga à maconha, 14 eppendorfs contendo substância análoga à cocaína, um eppendorf grande de cocaína, 15 eppendorfs grandes de crack, 50 pedras de crack, além de R$ 477,50 em dinheiro e um celular Motorola.

Após a apreensão, os policiais, com o auxílio de um cão farejador, realizaram buscas mais aprofundadas na área e localizaram mais entorpecentes. Foram encontrados seis tabletes de maconha, duas buchas de maconha, quatro eppendorfs de cocaína, 13 eppendorfs de crack, 45 pedras de crack e R$ 364,00 em dinheiro. Em uma incursão ainda mais profunda na mata, o cão localizou dois tabletes de maconha, 10 eppendorfs grandes de cocaína, 160 eppendorfs grandes de crack, 47 pedras de crack e uma balança de precisão.

O adolescente afirmou ser responsável apenas pelas drogas encontradas em sua posse, alegando que o restante pertencia a outros jovens que armazenam e revendem entorpecentes na região. No entanto, ele não forneceu as identidades dos demais envolvidos.

O menor foi apreendido e encaminhado ao Plantão Digital para as providências legais cabíveis.

