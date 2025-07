Adolescente é apreendido com motocicleta furtada.

Atualizado em 15 de julho de 2025

Nesta terça-feira (15), a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um adolescente de 16 anos no Jd. Esperança, já conhecido pelas autoridades por envolvimento em atos infracionais análogos ao crime de furto. Segundo a PM, o jovem estaria de posse de mais uma motocicleta furtada.

A ação teve início após a corporação receber denúncias sobre a presença do menor com o veículo irregular. A partir das informações, as equipes policiais deram início a uma operação de busca, que resultou na localização da motocicleta na Rua Augusto Germano Garcia, no bairro Jardim Esperança.

Durante a abordagem, foi constatado que o chassi da motocicleta estava com a numeração suprimida, o que dificultaria sua identificação. Além disso, os policiais encontraram, junto ao veículo, a placa de uma segunda moto, que também constava como produto de furto.

A motocicleta e a placa foram apreendidas, e o caso foi encaminhado para as autoridades competentes para os devidos procedimentos legais. A Polícia Militar segue atuando no combate ao furto e receptação de veículos na cidade.