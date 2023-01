Adolescente é apreendido em operação da PM

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido em Poços de Caldas, depois de ser abordado em uma operação da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia do Contorno neste sábado (14). Segundo a PMR, durante consulta ao sistema informatizado, ficou constatado que o emplacamento da motocicleta era de outro veículo, do Estado do Maranhão, além de estar com o chassi picotado. Aos policiais, o menor relatou que comprou a moto pelo Facebook já emplacada há quatro meses pelo valor de R$ 2.500,00, de um desconhecido.

O veículo e o menor foram apreendidos. A moto foi guinchada e o adolescente encaminhado até a Delegacia na companhia de uma representante legal.

Beatriz Aquino