Adolescente é apreendido por criar perfil falso e divulgar fake news sobre massacre em escola de Fronteira

Polícia Civil identifica autoria das ameaças e apreende celular utilizado pelo menor, que alegou ter feito uma brincadeira de mau gosto. Caso alerta para a importância da checagem de informações antes de compartilhá-las nas redes sociais.

A Polícia Civil de Fronteira, município localizado no Triângulo Mineiro, identificou e apreendeu um adolescente suspeito de criar um perfil falso no Instagram e postar uma fake news relacionada ao massacre ocorrido na Escola Estadual João Kopke. A apreensão ocorreu no ultimo domingo (9).

O perfil falso, intitulado massacre_joao_kopke, publicou a seguinte frase: “espero que não demore este dia chegar”; “está confirmado o massacre”. A divulgação imediata da notícia falsa fez com que a polícia instaurasse um inquérito para apurar os fatos.

De acordo com informações divulgadas pelo delegado Bruno Salmen, a autoria das ameaças foi identificada e apreendido o celular utilizado pelo adolescente. Ele explicou que, diante dos recentes episódios ocorridos, as fake news geram intranquilidade no município de Fronteira e precisam ser investigadas com rigor.

O delegado responsável pelo caso afirmou que a conclusão do inquérito foi que a fake news foi uma bravata e uma brincadeira de mau gosto feita por um menor de idade. Por questões de legislação, a identidade do adolescente não pode ser revelada. No entanto, o caso serve como um alerta para a importância da checagem de informações antes de compartilhá-las nas redes sociais, evitando assim a disseminação de notícias falsas e seus possíveis impactos negativos.

Fonte: Gazeta Sul de Minas

Beatriz Aquino