Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas durante Operação de Carnaval

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã de ontem, após ser flagrado praticando tráfico de drogas na Praça dos Macacos, em Poços de Caldas. Durante a operação “PMMG 250 Anos: Carnaval Seguro”, os policiais realizaram um cerco e abordaram o menor, encontrando com ele 24 papelotes de cocaína, um tablete de maconha e um aparelho celular.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

