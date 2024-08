Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na tarde deste domingo, 18, a Polícia Militar de Poços de Caldas apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas durante patrulhamento na Avenida Umbelina da Costa Lucas, na zona oeste da cidade.

Os policiais notaram o jovem em atitude suspeita próximo ao número 541, atrás de um poste de energia. Ao abordar o adolescente, foi realizada uma busca pessoal que resultou na localização de R$ 581,50 em dinheiro, seis pedras de substância semelhante à crack, que estavam escondidas na boca do suspeito, e um celular.

O menor foi apreendido em flagrante e encaminhado às autoridades competentes.

ALCO – 29° BPM

