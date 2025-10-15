Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na Av. João Pinheiro

15out

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas na Av. João Pinheiro

Por Policial

Atualizado em 15 de outubro de 2025

Um adolescente foi apreendido na manhã desta quarta-feira, 15, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida João Pinheiro. Ele foi abordado por equipes da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina no local.

Com o menor, os policiais encontraram 17 porções de maconha, 18 pedras de crack e R$ 6,05 em dinheiro. A abordagem ocorreu após os militares observarem atitudes suspeitas do jovem, que foi flagrado no momento em que, supostamente, realizava a comercialização dos entorpecentes.

Após a apreensão, o adolescente foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, acompanhado de sua mãe. Em seguida, foi levado à unidade policial no bairro Santa Rosália, onde o caso foi registrado.

A ocorrência segue em andamento e será encaminhada às autoridades competentes para as devidas providências.

