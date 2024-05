Adolescente está desaparecida em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira, 08, por volta das 10 horas, a Base de Segurança Comunitária em Poços de Caldas, registrou o desaparecimento de Mayla Gonçalves Rodrigues, uma estudante de 16 anos. O boletim foi feito pela mãe e representante legal da adolescente, Mayna Gonçalves dos Santos, de 39 anos.

De acordo com o relato da mãe, Mayla saiu de casa, situada na Rua Cabo Verde, no bairro Conjunto Habitacional, por volta das 10 horas do dia 05 de maio, após um conflito familiar entre ambas. Mayna não conseguiu fornecer detalhes sobre as vestimentas de Mayla no momento do desaparecimento, mas enfatizou que a adolescente não tem histórico de uso de drogas ou depressão, e nunca havia se ausentado de casa antes.

Além disso, Mayla não tem atendido ligações ou respondido mensagens enviadas ao seu celular. A mãe também mencionou que a irmã da adolescente sugeriu que ela poderia estar na casa do namorado, mas Mayna desconhece a identidade ou o paradeiro dele.

Um registro policial foi feito e as autoridades estão em diligência para localizar a menor desaparecida.

ALCO – 29° BPM