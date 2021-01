Adolescente morre afogado após nadar com amigo em cachoeira de Cabo Verde

Um jovem, de 15 anos, morreu afogado após entrar em uma cachoeira, na zona rural de Cabo Verde, ontem (25) à tarde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente estava com um amigo, da mesma idade, nadando no local. Ele teria mergulhado e não retornado mais à superfície. Após aproximadamente cinco horas e meia de trabalho, mergulhadores conseguiram encontrar o corpo.

A perícia técnica foi acionada, realizou os trabalhos necessários e liberou a vitima para a funerária.

