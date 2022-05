Adolescentes entre 12 e 17 anos podem receber a terceira dose da vacina contra Covid

Foi autorizado pelo Ministério da Saúde a aplicação da 3ª dose da vacina contra COVID-19 para todos os adolescentes de 12 a 17 anos.

A partir desta terça-feira (31), podem receber os adolescentes de 12 a 17 anos que já tenham completado 04 meses após o recebimento da 2ª dose.

A vacinação desse público acontece na sala de vacina da Urca, das 08h às 17h e nas salas de vacina dos bairros, das 08h às 13h.

DOCUMENTAÇÃO

–Para imunização é necessária apresentação de um dos seguintes documentos: Identidade, CPF, Cartão do SUS, Carteira de Vacinação.

Locais de Vacinação

–Sala de Vacina da Urca (Acesso Av. João Pinheiro)– 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fisichella, 63 – Estância São José – 08h às 13h

–UBS Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 13h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 13h

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.