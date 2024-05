Adolescentes são apreendidas suspeitas de furto e materiais são recuperados

Nesta quarta-feira, 22, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja localizada na Rua Assis Figueiredo. Segundo relatos, duas menores, de 13 e 15 anos, foram flagradas pelas câmeras de segurança subtraindo diversos itens e os escondendo em suas bolsas.

A Polícia Militar iniciou o rastreamento e conseguiu localizar as menores. Após uma busca pessoal, os materiais furtados foram encontrados em suas bolsas. As adolescentes foram apreendidas por ato infracional e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.

Posteriormente, as menores foram levadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.