Adolescentes são apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Poços de Caldas

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 14, durante uma operação de incursão em Zona Quente de Criminalidade (ZQC), na Avenida Fosco Pardini, em Poços de Caldas — área conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Durante a ação, os menores tentaram fugir ao perceberem a presença policial e correram para uma região de mata no bairro São José. Em determinado momento, os adolescentes se separaram, tomando direções diferentes na tentativa de despistar os militares.

Um dos suspeitos foi alcançado e detido. Com ele, os policiais encontraram 138 pinos de substância análoga à cocaína, quatro tabletes de maconha, 65 pedras de crack e um celular. O segundo adolescente também foi localizado logo depois. Com ele, foram apreendidos 35 pinos de cocaína, 82 pedras de crack e um celular da marca Motorola.

Diante dos fatos, os dois adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.