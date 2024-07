Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma operação realizada no bairro Santa Rita, na tarde desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. A ação ocorreu após uma denúncia sobre movimentação suspeita e venda de entorpecentes próximo ao mirante Santa Rita.

As equipes policiais se dirigiram ao local indicado e identificaram dois jovens, de 16 e 17 anos, que correspondiam às características descritas na denúncia. Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados com os adolescentes R$ 1.048,55 em dinheiro, 126 pedras de crack, 14 pinos de cocaína e 3 tabletes de maconha.

Os menores foram apreendidos e encaminhados às autoridades competentes.

ALCO – 29º BPM

