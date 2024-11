Adolescentes são apreendidos suspeitos por homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil de Poços de Caldas como suspeitos de envolvimento no assassinato de João Antônio de Almeida Neto, de 43 anos, ocorrido no dia 11 de outubro. A vítima foi assassinada com mais de 20 facadas no bairro Montreal, na zona leste da cidade.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, o crime teria sido motivado por ciúmes e pela intenção dos adolescentes de roubar o celular de João Antônio para acessar seu aplicativo bancário. A polícia também revelou que a vítima mantinha um relacionamento com os jovens, além de outros adolescentes, inclusive por contatos virtuais.

Durante a apuração, a Polícia Civil descobriu que João Antônio costumava frequentar uma pizzaria durante os encontros com os adolescentes, informação que foi fundamental para o avanço das investigações.

Os dois suspeitos, que não possuem antecedentes criminais, foram apreendidos após o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Eles foram encaminhados para centros de internação distintos, onde permanecerão à disposição da Justiça.