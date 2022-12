Adolescentes são presas por pichação de prédio público

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desse sábado, dia 24, duas duas adolescentes foram flagradas pichando o prédio da Secretaria de Serviços Públicos de Poços de Caldas.

Segundo a Guarda Civil Municipal, as duas adolescentes foram flagradas utilizando dois frascos de tinta para calçados, no prédio que é localizado no Country Club.

Foi solicitado o apoio e uma equipe compareceu e realizou a abordagem as duas adolescentes foram identificadas ambas com idade de 14 anos.

Os responsáveis por elas foram acionados e compareceram para o registro da ocorrência, as duas foram liberadas. Ainda segundo a GCM, uma cópia da ocorrência será encaminhada para a procuradoria do município para as providências quanto ao ressarcimento do dano causado.