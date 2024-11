Adolescentes são suspeitos de forçar colega a comer lesma em caso de bullying em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Poços de Caldas, investiga um caso envolvendo três adolescentes, com idades de 12, 15 e 16 anos, suspeitos de cometerem atos infracionais relacionados à prática de bullying. O episódio, que ocorreu em ambiente escolar, envolve agressões físicas e psicológicas, configurando uma intimidação sistemática da vítima, de 12 anos.

Os adolescentes são investigados também por outros possíveis crimes, como ameaça, constrangimento ilegal, colocação da vítima em situação de perigo para a saúde e vida, além de injúria. O caso ganhou notoriedade após apuração de que os suspeitos, por meio de ameaças, obrigaram o colega a ingerir uma lesma, expondo-o a sérios riscos à saúde.

A polícia descartou, por enquanto, a tipificação do crime como tortura, pois o caso não preenche os requisitos específicos dessa infração. A investigação segue para esclarecer todos os detalhes e responsabilizar os envolvidos.

