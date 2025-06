AEPETI na Praça! Ação de conscientização vai marcar Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil

Nesta quarta-feira, 11 de junho, das 16h às 18h30, a Praça Pedro Sanches será palco de uma importante ação de conscientização promovida pelo AEPETI Poços de Caldas. A atividade faz parte das mobilizações pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, e tem como objetivo sensibilizar a população sobre os riscos e consequências do trabalho infantil, além de fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes no município.

Durante o evento, serão realizadas diversas ações abertas ao público, como distribuição de material informativo e atividades interativas com premiação. “Contamos com a presença de todos para, juntos, promovermos uma cidade mais consciente, justa e protetora das nossas crianças e adolescentes”, destaca a coordenadora do AEPETI, Isabela Maria Vieira de Souza Pereira.

O programa AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil – é desenvolvido em Poços de Caldas pela Associação de Promoção Humana e Ação Social (APHAS), por meio de termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social.

O AEPETI realiza ações estratégicas de direcionamento para crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho irregular, além de campanhas educativas visando conscientizar a população sobre os riscos e consequências do trabalho irregular.

Serviço

AEPETI NA PRAÇA

Local: Praça Pedro Sanches

Data: 11 de junho (quarta-feira)

Horário: das 16h às 18h30

