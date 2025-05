Aeroporto de Poços de Caldas recebe alunos do IF Sul de Minas para testes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles, em Poços de Caldas, recebeu uma atividade na última semana. Alunos do Instituto Federal do Sul de Minas utilizaram o espaço para realizar os testes práticos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), especificamente da Mostra Brasileira de Foguetes (OBAFOG).

A ação ocorreu fora da Faixa de Pista em área plana e descampada já destacada para que estes tipos de eventos ocorram de forma que não interfiram no funcionamento operacional do Aeroporto. Os alunos construíram foguetes com garrafas PET e outros materiais simples, impulsionados por ar comprimido ou pela reação química entre bicarbonato de sódio e vinagre. O objetivo é que os foguetes percorram a maior distância horizontal possível, exigindo, portanto, um espaço amplo e seguro.

A OBAFOG é voltada para estudantes do ensino básico e acontece desde 2007. Além de promover a criatividade e o trabalho em equipe, a atividade incentiva o conhecimento científico de forma prática e divertida. A Olimpíada visa despertar nos jovens o interesse pela astronomia, astronáutica e ciências afins, estimulando o aprendizado de maneira lúdica e cooperativa.

O gestor da Infraero no aeroporto de Poços de Caldas, Joelson Pereira, destacou a importância de abrir o espaço para atividades como essa. “O aeroporto é um patrimônio da cidade e deve estar a serviço da comunidade. Buscamos contribuir com ações educativas, culturais e sociais que beneficiem nossos jovens e fortaleçam o vínculo com a ciência e o conhecimento, haverá um esforço contínuo para trabalhar o aeroporto cada vez mais integrado à comunidade, especialmente ao meio escolar e acadêmico. O objetivo é transformar o local também em um ambiente de aprendizado, inovação e aproximação com a população”.

A atividade dos estudantes foi acompanhada por professores e membros da equipe pedagógica do Instituto Federal. Além de treinar os lançamentos, os alunos vivenciaram uma experiência diferente e marcante ao ocupar um espaço ligado à aviação, o que também dialoga com os objetivos da OBA.