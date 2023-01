After That se apresenta na Urca nessa quarta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A banda Poços-caldense After That se apresenta hoje (25), às 20hs, no Espaço Cutural da Urca. Com uma formação clássica das bandas de rock, mas com influências Indie e alternativo, a banda, que teve início em 2015 tem o intuito de levar um show de empolgação e nostalgia com seu repertório que mistura músicas dos anos 60 até os anos 2000.

Apesar de pouco tempo na estrada, a banda traz na sua bagagem apresentações em diversos locais, como em festivais de cerveja artesanal (Vai Beer e Santo Beer), encontros de motos antigas e de carros antigos, shows no festival de inverno. Recentemente, participou do evento 5° da Boa Música em Varginha, promovido pela prefeitura da cidade, que possibilita aos artistas levarem suas canções autorais em um show na antiga estação ferroviária.

O objetivo da banda é contagiar o público, mesclando o antigo e o novo, mostrar a evolução do cenário musical e as principais influências de cada integrante na construção do repertório, seja ele com Arctic Monkeys, The Strokes, The Smiths, Red Hot Chilli Pepper, The Killers, Oasis, Muse, Beatles, Mamonas Assassinas.

Sem dúvida um show animado que proporciona a experiência da música para pessoas de todas as idades.

SERVIÇO:

AFTER THAT

ESPAÇO CULTURAL DA URCA

25.01.2023

HORÁRIO : 20HS

Beatriz Aquino