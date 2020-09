Agência do Santander em Poços de Caldas é fechada após funcionária testar positivo para Covid-19

Todos os funcionários serão testados e uma higienização deverá sei feita no local

Alice Dionisio | 16h07

A agência do Banco Santander, localizada na rua Rio de Janeiro, em Poços de Caldas, ficou fechada esta tarde (08) após uma funcionária testar positivo para Covid-19. O resultado do exame saiu na última sexta-feira (04).

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (Sintraf), o local deve passar por uma higienização e provavelmente só reabrirá na próxima semana. Os quase 15 funcionários também serão testados e caso haja novos casos, a data de reabertura poderá ser alterada.

