Agências de Poços alertam sobre aumento na taxa do visto americano

Atualizado em 25 de julho de 2025

Moradores e turistas de Poços de Caldas que planejam viajar aos Estados Unidos devem ficar atentos, porque uma nova taxa de emissão do visto americano, anunciada pelo governo norte-americano, pode impactar diretamente o planejamento financeiro da viagem.

A chamada “Visa Integrity Fee”, no valor de US$ 250, será cobrada além da taxa consular tradicional de US$ 185. Com isso, o custo total para obtenção do visto de turismo ou negócios (B1/B2) passará a ser de US$ 435 — o equivalente a mais de R$ 2.400, a depender da cotação do dólar.

Embora o Departamento de Estado dos EUA já tenha confirmado a criação da nova taxa, ainda não está claro quando ela começará a ser cobrada. A expectativa é que a cobrança entre em vigor no ano fiscal de 2026 dos Estados Unidos, que tem início em 1º de outubro de 2025.

A medida faz parte de um novo conjunto de ações voltadas à segurança migratória. A nova taxa será aplicada no momento da emissão do visto, após a aprovação do pedido, e não no ato do agendamento.

Em Poços de Caldas, agências de turismo e despachantes já orientam clientes a antecipar a solicitação do visto, como forma de evitar o impacto financeiro. Profissionais do setor relatam também um aumento no receio dos viajantes em iniciar o processo, além de uma mudança perceptível nos destinos escolhidos, com muitos turistas optando por alternativas mais acessíveis fora dos Estados Unidos.

A nova taxa deve afetar especialmente os brasileiros que pretendem viajar a lazer, estudo ou intercâmbio, já que na cidade, o interesse por viagens internacionais tem crescido nos últimos anos, impulsionado pela retomada do turismo após o período crítico da pandemia.

Diante disso, quem deseja visitar destinos como Nova York, Miami ou Orlando deve se programar com antecedência e considerar esse custo adicional no orçamento. O passaporte segue sendo exigido para a viagem e não sofreu alterações em seu processo de emissão.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil: https://br.usembassy.gov/pt/.