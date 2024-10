Agenda ESG da Alcoa Poços de Caldas ganha destaque no 21º Congresso Nacional de Meio Ambiente

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Considerado um dos mais relevantes do segmento ambiental, evento reuniu profissionais e acadêmicos para discussões sobre extremos climáticos

Educação e Sustentabilidade na Gestão Hídrica, Mapeamento de Corredores Ecológicos e Monitoramento em RPPNs foram apenas alguns temas da agenda ESG da Alcoa Poços de Caldas apresentados durante a 21ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente (CNMA), realizado de 22 a 25 de outubro, em Poços de Caldas (MG). Com o tema “Extremos Climáticos – Impactos atuais e riscos futuros”, o evento – considerado um dos mais relevantes do segmento ambiental no Brasil – reuniu profissionais e estudantes para discussões e apresentações de trabalhos científicos.

Durante a cerimônia de abertura, no dia 22, Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente e Licenciamento da Alcoa Poços de Caldas, destacou a importância do incentivo ao conhecimento e à pesquisa acadêmica para a reinvenção da indústria do alumínio rumo a um futuro mais consciente, com respeito às necessidades das pessoas e à preservação da biodiversidade. “Parcerias com instituições de credibilidade, como o Instituto Federal (IFSULDEMINAS) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), são fundamentais para ganhos relacionados à conservação e preservação da biodiversidade”, disse.

Sarah também atuou como mediadora do Painel “Cases de Sucesso”, no dia 23, que contou com apresentações sobre os projetos “Museu das Águas Brasileiras: exemplos práticos de como a educação tem transformado comunidades e promovido práticas sustentáveis de uso e gestão hídrica”, com Evelize Nishiyamamoto, gerente de meio ambiente regional da Alcoa com foco em gestão de águas e resíduos; “Mapeamento de Corredores Ecológicos: a importância do mapeamento para a conservação da biodiversidade, destacando métodos inovadores e estudos de caso bem-sucedidos”, com Brígida Costa, engenheira Florestal da Alcoa Poços de Caldas, e o professor Sérgio Pedinini, do IFSULDEMINAS. Ambos são desenvolvidos com recursos da Alcoa Foundation.

Já o case “Monitoramento Ambiental em RPPNs: técnicas e tecnologias utilizadas no monitoramento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural e os impactos positivos dessas práticas na conservação ambiental” foi abordado em parceria por Brígida e o professor Amilcar Walter Saporetti Junior, também do IFSULDEMINAS. Este projeto conta com investimento da Alcoa Poços de Caldas e da unidade da Austrália.

“O olhar para a conservação das espécies e de seus habitats é fundamental. Gostei muito de saber mais sobre os campos de altitude, pois são áreas que correm risco. É importante ter projetos que buscam melhorias neste sentido”, afirma Ana Julia de Moraes, gestora ambiental, que participou do painel da Alcoa.

Encerrando a agenda do Congresso, a Alcoa promoveu uma visita ao seu Parque Ambiental, no dia 24, onde os participantes conheceram detalhes sobre os processos de mineração e reabilitação de áreas mineradas. O espaço está localizado em uma RPPN e atua com foco em educação ambiental para toda a região. Ao longo do último ano recebeu mais de 2 mil visitas e doou cerca de 27 mil mudas de árvores à comunidade, todas cultivadas no próprio viveiro.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

