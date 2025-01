Agente de trânsito se envolve em acidente durante perseguição em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um acidente envolvendo um agente de trânsito de Poços de Caldas foi registrado por volta das 17h deste domingo (26), no cruzamento de vias no bairro Jardim Kennedy, na zona sul da cidade. O agente, que realizava uma perseguição a um motociclista, perdeu o controle e colidiu violentamente com um Fiat Palio que trafegava pela via transversal.

De acordo com testemunhas e imagens registradas no local, o agente estava em alta velocidade enquanto tentava alcançar o motociclista. Ao se aproximar do cruzamento, ele não conseguiu frear a tempo e bateu no carro, causando um forte impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao agente, que foi a única vítima do acidente. O agente estava consciente e orientado, com suspeita de fraturas, mas sem ferimentos graves visíveis. Após os atendimentos iniciais, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa para uma avaliação mais detalhada.

No hospital, os médicos diagnosticaram um coágulo na cabeça e uma fratura na coluna. O neurologista explicou que o coágulo pode ser absorvido pelo organismo com o uso de medicação, não sendo necessária cirurgia. A fratura na coluna não comprometeu a medula nem os nervos, mas o agente deverá seguir acompanhamento médico durante os próximos três a seis meses para avaliar a necessidade de uma possível cirurgia.