Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Poços participam de mobilização em Brasília

Uma caravana de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Poços de Caldas, participou da mobilização nacional das categorias realizada entre os dias 12 e 14 de novembro em Brasília-DF.

A mobilização foi convocada pela Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (CONACS) e teve como objetivo levar as categorias para a discussão de pautas importantes que estão em tramitação.

Entre as pautas, está a Emenda Constitucional nº 120 que trata da aposentadoria especial para os agentes. “A regulamentação dessa emenda, é um passo determinante para garantir a proteção social desses trabalhadores, que enfrentam condições desgastantes e risco à saúde diariamente”, explicou a Diretora Presidente da CONACS, Ilda Angélica Correia.

Outras pautas relevantes que foram tratadas durante a mobilização foram a PEC 18, que estabelece o piso salarial das categorias em pelo menos três salários mínimos e também a luta pelo adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja: 40% sobre o salário base.

Os agentes de Poços de Caldas contaram com o apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas (SINDSERV), para estarem presentes na mobilização. “Também é papel do Sindicato contribuir para que os servidores estejam engajados e presentes em momentos de discussões importantes para as categorias. Ficamos felizes estarmos juntos com os ACS’s e ACE’s nessa luta tão relevante para as categorias”, concluiu a Presidenta, Greice Keli Alves.