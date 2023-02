Agentes do Demutran são agredidos durante blitz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta segunda-feira (20), um agente de trânsito do Demutran fraturou um dedo após ser agredido por familiares de um motorista que fugiu de uma blitz no bairro Cascatinha.

Segundo informações do Departamento Municipal de Trânsito, o condutor não respeitou a ordem de parada do veículo forçando os agentes a iniciarem uma perseguição de 12 km pelas ruas da zona sul da cidade, terminando na casa do condutor, no bairro Jardim Esperança. Ao realizarem abordagem na residência do infrator, os agentes foram agredidos por familiares com socos, chutes e até mesmo uma chave de fenda.

De acordo com o relato do homem de 23 anos, ele fugiu da blitz por ser inabilitado e também por ter o documento do carro atrasado. Ele será autuado por 13 infrações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os agressores responderão por crime de agressão.

Beatriz Aquino