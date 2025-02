Agentes da Vigilância Ambiental capturam grande quantidade de escorpiões em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Desde janeiro deste ano, com o calor intenso, as altas temperaturas e o grande volume de chuvas, os agentes da Vigilância Ambiental intensificaram as visitas a residências onde ocorreram registros de acidentes e denúncias sobre o aparecimento de escorpiões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 45 escorpiões já foram capturados na cidade em 2025, um número que chama a atenção.

No ano passado, foram registrados 56 casos de acidentes envolvendo o aracnídeo no município, além de 40 denúncias sobre o surgimento de escorpiões dentro de imóveis.

“Estamos monitorando as localidades com ocorrência de escorpiões e realizando buscas ativas, além de orientar a população sobre os cuidados necessários”, afirma Jorge Miguel Ferreira do Lago, coordenador da Divisão de Vigilância Ambiental.

A Secretaria de Saúde reforça à população a importância de adotar medidas simples para reduzir a incidência de acidentes com animais peçonhentos:

– Manter os ambientes limpos e organizados;

– Remover entulhos, como garrafas PET, sacolas, sobras de construção e lixo doméstico em geral

– Vedar portas com “cobrinhas” e instalar telas em ralos, pias e tanques;

– conferir sapatos e roupas antes de usar.

Em caso de acidente, a vítima deverá procurar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber o tratamento adequado.

As denúncias sobre a presença de escorpiões podem ser feitas ao Alô Saúde através do WhatsApp: (35) 3114-8127 ou Tel: 0800 283 0324.

Sobre o trabalho dos Agentes

Os agentes visitam as casas para orientar os moradores sobre como evitar animais peçonhentos. Além disso, também trabalham no combate ao Aedes aegypti ,Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela.

“É fundamental que a população receba bem as equipes de agentes de endemias para que possam realizar as vistorias e repassar as orientações possíveis, garantindo um trabalho seguro e eficaz”, destaca Robson Rodrigues dos Santos, supervisor geral do Programa de Controle Vetorial.