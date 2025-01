Agentes de endemias iniciam visitas domiciliares

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sessenta agentes de endemias iniciaram os trabalhos de visitas às casas e comércios de Poços de Caldas, realizando levantamento para detectar o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. O trabalho de campo é fundamental para que os números reflitam a real situação no município.

Nesta segunda, 13, os agentes foram divididos por regiões para iniciar as visitas. É de suma importância que os moradores recebam os agentes, devidamente uniformizados, em suas casas. Já dentro do imóvel, é feita a verificação de vasos de plantas, caixas d’água e outros locais onde o mosquito possa se reproduzir.

O verão, com as temperaturas mais elevadas e maior ocorrência de chuvas, cria um ambiente propício para a reprodução do Aedes aegypti. Além da fiscalização feita pelos agentes, é fundamental que as pessoas verifiquem, periodicamente, os locais que possam acumular água dentro de casa ou nos quintais.

O levantamento, realizado pelos agentes de endemias, e coordenado pela Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, irá gerar informações que compõem o LIRAa ( Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti), o primeiro de 2025. Após a coleta de dados, é feito um mapeamento das áreas de maior risco, direcionando melhor as atividades de trabalho de controle ao longo do ano.

Em outubro de 2024, o LIRAa apontou que Poços de Caldas se encontra com nível de infestação de grau médio, sendo as regiões Leste e Sul com maior ocorrência de focos do mosquito.

A vacina contra dengue, aprovada pelo Ministério da Saúde, é destinada a regiões de saúde com municípios de grande porte com alto índice de infestação e transmissão da doença nos últimos dez anos. A vacina é aplicada apenas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue.

Prevenção

– Sempre realizar a inspeção em caixa d’água e calhas de seu imóvel a fim de evitar que se tornem criadouros;

– Guardar pneus em locais cobertos;

– Realizar o tratamento e a devida manutenção de piscinas;

– Esticar as lonas de modo que não acumulem água ou armazená-las em local coberto;

– Remover pratos de planta ou preenchê-los até a borda com areia;

– Manter coberto todo material reciclável presente no imóvel;

– Guardar garrafas de boca para baixo;

– Realizar a limpeza da bandeja do motor atrás de geladeiras e colocar uma colher de água sanitária;

– Realizar a limpeza com bucha de vasilhas de água dos pets regularmente;

– Verificar se não há outros materiais que acumulam água no imóvel.