Agentes de trânsito abordam suspeito de realizar manobras perigosas na zona leste

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) abordou na tarde desta quarta-feira (25), um veículo suspeito de ser o mesmo que realizou manobras perigosas no bairro Nova Aurora, na Zona Leste de Poços de Caldas, no dia 17 deste mês. No local, haviam crianças brincando, o que representava risco a população.

Imagens do vídeo que circulam nas redes sociais, mostram o motorista de um veículo modelo Ômega invadindo a área de lazer no entorno do Ginásio Miguel Zanetti. Pelas imagens é possível observar que o condutor realiza diversas manobras perigosas.

Durante a abordagem os agentes de Trânsito, conversaram com o condutor que apresentou os documentos do veículo e do motorista que não apresentava nenhuma irregularidade. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Para o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o objetivo do Departamento de Trânsito é fazer o cumprimento das leis com segurança e responsabilidade. “A cidade é monitorada a todo momento, e trabalhamos com todas as forças de segurança unidas para combater irregularidades no município. O fato ocorrido trouxe insegurança para os moradores e nosso trabalho é zelar pelo bem comum.”