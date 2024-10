Agitando o Senac em Poços de Caldas terá foco em ESG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Evento gratuito, promovido pelo Sistema Fecomércio, acontece nesta sexta-feira, 25 de outubro

O Senac em Poços de Caldas, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, realizará, no dia 25 de outubro, a sexta edição do evento Agitando o Senac com o tema ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, um conjunto de padrões e boas práticas que avaliam se uma empresa é sustentável, socialmente consciente e bem gerenciada). O evento, gratuito e aberto ao público, visa mostrar na prática a importância da sustentabilidade e governança nas empresas, conectando os jovens com os conceitos que já estão impactando o mercado de trabalho.

A programação, a partir das 16h, inclui atividades em diferentes espaços do Senac (localizado na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados), onde serão apresentados projetos e ações que atendem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com temas como saúde, bem-estar, consumo responsável e igualdade de gênero. Além disso, os alunos terão a oportunidade de conhecer a infraestrutura da instituição, participar de oficinas e interagir com a equipe pedagógica para explorar os cursos oferecidos em 2025.

A diretora do Senac em Poços de Caldas, Lina Claudia Landi, destaca a importância do evento: “Os participantes terão a oportunidade de conhecer os cursos que o Senac oferecerá em 2025 e conversar com alunos e docentes, além de conhecer mais sobre o tema ESG nas diversas áreas em que o Senac atua.”

Entre os destaques estão demonstrações práticas nas áreas de Estética, Enfermagem e Segurança do Trabalho, além de oficinas sobre elaboração de currículos e orientação de carreiras. O evento também contará com a presença de empresas que implementam práticas ESG.

Outras informações sobre o Agitando o Senac podem ser obtidas pelo telefone (35) 2101-3150 ou no WhatsApp 31 3057-8600 (estadual).



Programação Completa – Agitando o Senac em Poços de Caldas

16h

Abertura: Banda da Polícia Militar

Biblioteca

18h às 22h: Rede de Carreiras

Estética

Design de Sobrancelhas e Imagem Pessoal associado a orientações sobre reciclagem de embalagens de cosméticos.

Enfermagem

Passarela das Emoções: Descarte de medicamentos em residências

Turismo

Turismo de Imersão: Resgate e valorização do produtor rural

Salão de Beleza

Corte, Hidratação e Imagem Pessoal com orientações sobre descarte correto de embalagens de produtos capilares

Segurança e Meio Ambiente

Vídeo Interativo sobre segurança e cuidados com o meio ambiente

Oficina de Elaboração de Currículo e Cadastro na Rede de Carreiras

Igualdade de Gênero na Tecnologia: Exposição sobre mulheres pioneiras na área da computação

Moda e Eventos

ESG na Moda: O impacto socioambiental do que vestimos; Reuso e Recicle – Roupa de Circula

Apresentação dos Cursos 2025: Espaço para conhecer a programação e tirar dúvidas com os instrutores

Gestão e Comércio

Games de Sustentabilidade e Maquetes Sustentáveis: Apresentação de empresas que praticam ESG

Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Serviço: Agitando o Senac em Poços de Caldas

Local: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados.

Outras informações: (35) 2101-3150