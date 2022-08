Agosto Dourado: Secretaria de Saúde promove ações durante todo o mês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O melhor alimento que o bebê pode receber é o leite materno. Por isso, durante todo o mês de agosto é comemorado o “Agosto Dourado”, com a intenção de discutir e desenvolver medidas que visem o incentivo e proteção da prática do aleitamento materno.

Através da amamentação, o bebê recebe anticorpos, nutrientes e vitaminas necessárias para seu desenvolvimento.

A recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) é que as mães amamentem os bebês exclusivamente durante os primeiros seis meses de vida para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Depois devem receber alimentação complementar adequada e continuar amamentando até dois anos de idade ou mais.

Pensando nisso, a equipe da secretaria de Saúde desenvolveu uma programação especial para reforçar a importância e a necessidade do aleitamento materno.

A Enfermeira obstetra, Angela Ferreira da Silva realizará atividades de promoção ao aleitamento nas equipes das Unidades Básicas de Saúde ao longo do mês, direcionadas para profissionais, gestantes e lactantes.

Também serão ofertadas no Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança em todas as quartas-feiras do mês, rodas de conversa direcionadas para as gestantes e familiares que queiram participar.

No próximo sábado (06), no Parque Municipal Antônio Molinari, a partir das 09h, será promovido um mamaço, que é um evento mundial, no qual as mães com seus bebês se reúnem para amamentar, enquanto compartilham e se entrosam com as outras pessoas presentes. O mamaço contará com o apoio do Grupo Aurora Materna, que realizará oficinas de ordenha; armazenamento e conservação do leite; apojatura e relactação/translactação.

No dia 26 deste mês será realizado o Dia D, com programação durante todo o dia direcionada para profissionais da Rede SUS, onde serão abordados temas como: Laserterapia no pós-parto; Saúde Mental na gestação e pós-parto; Reais indicações de Fórmulas Infantis, entre outros assuntos.

A secretaria de Saúde oferece assistência para as mães que estejam amamentando, tanto nas Unidades Básicas de Saúde, como no Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, incluindo laserterapia, sem necessidade de encaminhamento.

Horário de funcionamento:

Unidades Básicas de Saúde: segunda a sexta, 07h às 17h.

Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança: segunda a sexta, das 8h às 17h