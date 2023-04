Air, a História por trás da Nike estreia no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Um tênis é só um tênis até o maior jogador de basquete do mundo usá-lo”. Toda a negociação entre a família Jordan e a Nike que fez do sonho da linha Air Jordan, uma realidade revolucionária no marketing esportivo, está contada no filme “Air – A História por trás do Logo”. Estreia desta cinesemana, escrito por Alex Convery , Air tem a direção de Ben Affleck que interpreta o fundador da Nike, Phil Knight em mais uma dobradinha com o amigo, Matt Damon que vive Sonny Vaccaro, o cara do marketing que dá muitas lições de estratégia no longa. Dupla consagrada, Damon e Affleck levaram o Oscar de Melhor Roteiro Original com Gênio Indomável, em 1998. Viola Davis, uma das atrizes mais aclamadas da atualidade, vive a mãe de Jordan, Deloris, figura fundamental na negociação do atleta com a Nike. O super elenco de Air inclui Chris Tucker, Jason Bateman, Marlon Wayans e Chris Messina.

Importante lembrar que a história se passa na década de 1980, mais precisamente 1984, quando Michael Jordan estava no início da carreira, mas já era uma promessa do basquete. O filme traz uma plástica diferente e talvez até estranha para as gerações dos anos 2000, mas causa uma nostalgia boa demais em quem viveu parte do século passado, quando ainda não existiam celulares e telefone público era meio de comunicação. A trilha sonora é outro ponto que merece destaque e espaço nas nossas playlists.

A disputa entre Nike, Adidas e Converse, pela oportunidade de vender uma linha assinada por Jordan é o pano de fundo da história que resultou em uma parceria bilionária no mercado esportivo. Air está bem longe de ser um filme sobre Michael Jordan, somente, está mais para uma boa aula prática de marketing baseada em um super case de sucesso do marketing esportivo. E se você até então não conhece a linha Air Jordan da Nike, vai sair do cinema com essa vontade, pode acreditar! História inspiradora em cartaz no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas, com sessões dubladas às 16h30 e legendadas às 18h40.

Beatriz Aquino