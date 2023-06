Alameda Poços | Obras seguem cronograma da prefeitura

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Prefeitura por meio secretaria de Obras acompanha as obras da Alameda Poços que estão seguindo dentro do cronograma.

Na primeira fase já foi realizada a limpeza do rio com demarcação do local para começar a estrutura. A terraplanagem já foi feita e as muretas em torno da obra também foram colocadas.

Foi realizado o “radier”, que é um tipo de fundação rasa, que fica em contato com o solo, é utilizado em obras, devido ao fato de ter que passar todas as tubulações antes da concretagem, evidenciando a importância e a previsibilidade da infraestrutura hidrossanitária, realizada pela equipe de obras.

Agora já começou a concretagem das bases em radie para o início da alvenaria com tijolo cerâmico.

O espaço conta com construções em alvenaria, com seis módulos e duas lanchonetes de 45 m² de área construída em cada um, totalizando 90m² de área total, com mesas e cadeiras nas áreas externas, com um projeto arquitetônico todo adaptado com paisagismo, preservando a natureza do local, respeitando as características do parque e aprovado pelo Condephact, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços.

A secretaria de Serviços Públicos, também realizou o transplantio das árvores do local. O procedimento foi na retirada da planta com todos os cuidados necessários para que fosse transplantada para o Parque Ecológico da zona sul.

O projeto prevê ainda um novo projeto paisagístico e iluminação, bem como a instalação de redes de esgoto para atender às normas sanitárias vigentes.

Segundo o Secretário de Obras, José Benedito Damião, que acompanha diariamente os trabalhos, a empresa responsável pela obra é a JEMAC que segue o cronograma previsto em edital. “A fim de garantir a execução de uma obra desse porte, os trabalhos seguem com o planejamento definido e o tempo tem colaborado, para sair dentro do prazo.”