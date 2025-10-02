Alargamento de pista próximo a colégio tem início

02out

Atualizado em 2 de outubro de 2025

 

foto: Victor Imesi

Teve início nesta quinta-feira dia 02, a obra de alargamento da pista em um trecho da Avenida Vereador Edmundo Cardillo, em Poços de Caldas. A intervenção atende a uma demanda antiga de motoristas, principalmente pais de alunos de um colégio particular localizado na Rua Vivaldi Leite Ribeiro.

O fluxo de veículos no local é intenso, sobretudo nos horários de entrada e saída dos estudantes, o que dificulta a conversão e aumenta os congestionamentos.

Em entrevista à TV Poços, o secretário municipal de Obras, José Benedito Damião, informou que os trabalhos devem ser concluídos no prazo de até 15 dias.

