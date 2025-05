Álbum que celebra congadas e caiapós de Poços de Caldas chega ao YouTube

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

‘Ritmos de São Benedito’ reúne 20 canções tradicionais da Festa de São Benedito

Já está disponível no YouTube o álbum ‘Ritmos de São Benedito’, registro musical inédito e emocionante dos Ternos de Congos e Grupos de Caiapós de Poços de Caldas. Com 8 faixas que reúnem 20 pontos e canções tradicionais, o trabalho homenageia a Festa de São Benedito – um dos mais importantes e significativos festejos populares de Minas Gerais.

O projeto nasceu com o propósito de valorizar, preservar e salvaguardar a centenária manifestação cultural, fortalecendo o vínculo entre gerações e promovendo o diálogo entre tradição e contemporaneidade, além de ser uma potente ação de fomento à cultura popular, à fé e ao pertencimento.

Participam do álbum integrantes de todas as congadas do município: São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, Nossa Senhora do Carmo, Santa Bárbara e São Jerônimo, Nossa Senhora da Saúde, além de membros dos Caiapós do São José e da Vila Cruz. As faixas trazem músicas escolhidas pelos próprios grupos, por meio de uma curadoria coletiva que reuniu os pontos mais cantados e reconhecidos por eles, como “Bandeireira”, “Benedito Santo”, “Dá Licença”, “Meu Rosário”, “Receber a Bênção”, “Lá Vem o Congadeiro”, “Meu São Benedito” e “Aroeira de Nossa Senhora e de São Benedito”, entre outras.

“A ideia do álbum ‘Ritmos de São Benedito’ nasceu em 2021, durante as gravações do documentário ‘Festa de São Benedito – Um Século de Resistência’, quando percebemos a ausência de registros – algo comum quando se trata de cultura popular. Diante disso, sentimos a necessidade de criar um projeto que viabilizasse não apenas a gravação em estúdio de todos os grupos de congadas e caiapós, mas que também buscasse a valorização e a promoção desse festejo tão especial para nós”, relatam os idealizadores Chiara Carvalho e Juliano Silva, em parceria com Ailton Santana (Mestre Bucha).

Produzido voluntariamente pela Carvalho Agência Cultural e Labuta, o álbum foi realizado em parceria com a Associação de Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas e gravado no Estúdio Cambucá Records, com produção musical de Pedro Cezar e Renato Felipe. O projeto foi viabilizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com incentivo cultural do ibis Poços de Caldas (que não opera mais na cidade), além do apoio institucional da Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria Municipal de Cultura.

O álbum já pode ser ouvido gratuitamente no YouTube, no link https://youtu.be/v2CZPI6gvNM, e em breve estará disponível nas principais plataformas digitais de música, como Deezer e Spotify.



FICHA TÉCNICA

Projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas

Realização: Associação dos Ternos de Congos e de Caiapós de Poços de Caldas, Carvalho Agência Cultural e Labuta

Idealização: Juliano Silva, Chiara Carvalho e Airton Santana (Mestre Bucha)

Incentivador Cultural: ibis Poços de Caldas

Apoio Institucional: Prefeitura de Poços de Caldas – Secretaria Municipal de Cultura

Coordenação: Airton Santana (Mestre Bucha)

Produção Musical: Pedro Cezar e Renato Felipe

Produção Executiva: Chiara Carvalho

Estúdio, Mixagem e Masterização: Cambucá Records

Técnico de Gravação: Flávio Danza

Direção de Arte (capa e outros conteúdos): Paulo Tothy

Assistentes de Produção: Alyson Dias e Thiago Silva

Fotografias: Acervo do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e Thaty Naila



Artistas Convidados

Pedro Cezar

Renato Felipe

Terno São Benedito: Ailton Santana (Mestre Bucha)

Terno Nossa Senhora do Rosário: Renan Julio

Terno Nossa Senhora do Carmo: Anderson Lúcio (Kanela)

Terno Santa Efigênia: Paulo César, Zélia Maria e Marquinho Gouvea

Terno Santa Bárbara e São Gerônimo: Róberton Peregrino, Jéssica Souza e part. Dona Orlanda

Terno Nossa Senhora da Saúde: Douglas Eduardo da Costa

Grupo de Caiapós da Vila Cruz: Sr. Victor Caveira e Família

Grupo de Caiapós do São José: Eduardo Ramos, Jonh Hebert Ramos e Nivaldo Antonio Ramos