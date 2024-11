Alcoa aposta em desenvolvimento compartilhado e investe mais de R$ 520 mil em Andradas (MG), em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma das iniciativas foi a doação de uma ambulância para a Secretaria de Saúde e Ação Social do município

A Alcoa Poços de Caldas mantém um relacionamento próximo com as comunidades onde atua, como é o caso de Andradas (MG), onde tem operações desde 2002. Nesta última quinta-feira, 7 de novembro, mais uma parceria foi oficializada com a doação de uma ambulância avaliada em cerca de R$ 53 mil para a secretaria de Saúde e Ação Social do município.

A entrega contou com a presença de Rodrigo Giannotti, diretor de Operações; Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, e Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação, representando a Alcoa, e Margot Pioli, prefeita de Andradas; Josiane Dias, secretária de Saúde e Ação Social, e Giovana Silva, gerente Operacional da Divisão de Atenção Primária e Secundária.

“Agradecemos este olhar atencioso da Alcoa”, destaca a prefeita. “Só para se ter uma noção, nós transportamos cerca de 130 pessoas por dia, o que equivale a quase três mil por mês, e esta ambulância nos ajudará a atender a nossa grande demanda”.

A doação da ambulância é apenas uma entre as iniciativas realizadas pela Alcoa no município. Ao longo de mais de duas décadas, a empresa atuou como parceira em ações e projetos comunitários com foco em geração de trabalho e renda, contratação de fornecedores locais e pagamento de impostos, totalizando R$ 43,5 milhões, de 2001 a 2024.

“De julho de 2023 a outubro de 2024, investimos mais de R$ 520 mil por meio de patrocínios, doações e ações sociais”, afirma Rodrigo Giannotti. Somente no segundo semestre deste ano, além da doação da ambulância, foi realizada uma ação comunitária (ACTION) na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e doados R$ 154 mil ao Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente (IBECA) para a implantação de uma Sala Sensorial Snoezelen por meio do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0