Alcoa apresenta na Exposibram iniciativas com foco em transição energética, economia circular, gestão consciente de resíduos e diversidade

Executivos da empresa debateram desafios e oportunidades para o fortalecimento da indústria mineral durante o maior evento do setor no país

São Paulo, setembro de 2024 – A importância dos minerais para a transição energética, o conjunto de compromissos setoriais para a segurança da indústria e tendências em sustentabilidade e diversidade pautaram a participação da Alcoa, referência global na produção de alumínio, na Exposibram 2024, realizada de 9 a 12 de setembro na Expominas, em Belo Horizonte (MG). A agenda ESG aplicada aos desafios do setor, com foco em transição energética, descarbonização, economia circular e gestão consciente de resíduos, também foram temas de painéis estratégicos e palestras técnicas com a participação de executivos da companhia.

Gisele Salvador, CFO da Alcoa no Brasil, participou do painel “Como ampliar a agregação de valor aos bens minerais produzidos no Brasil”, no qual destacou os desafios de uma agenda ESG forte para alavancar novas cadeias industriais e consolidar o país como um fornecedor confiável de minerais. Já Walmer Rocha, diretor regional de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, contribuiu para o debate sobre a jornada do setor rumo a um futuro mais consciente e sustentável no painel “Descarbonização IBRAM/Mining Hub – Zero Carbon Mining”. Por fim, Gabriel Wagner, gerente Regional de Diversidade, Equidade e Inclusão, dissertou sobre a importância de contratar, desenvolver e promover profissionais de grupos sub-representados (mulheres, pretos e pardos, profissionais LGBTI+ e pessoas com deficiência) no painel “Como as mineradoras têm contribuído com programas de formação e qualificação da mão de obra nos territórios”.

“O futuro da atuação global do setor mineral dependerá da sua capacidade de equilibrar a exploração de recursos com a responsabilidade ambiental e social, adotando uma abordagem estratégica e integrada com iniciativas consistentes de sustentabilidade”, afirma Gisele Salvador, CFO da Alcoa no Brasil.

Além da participação nos painéis, a companhia também marcou presença na palestra técnica “Economia Circular e Gestão Consciente de Resíduos”, onde Livia Mello, gerente de Reúso de Resíduo de Bauxita, destacou a parceria entre a Alcoa Poços de Caldas e a InterCement para o fornecimento de insumos para a produção de cimento.

“O teste, realizado com 9 mil toneladas de resíduos de bauxita, gerou um cimento com as mesmas composições e propriedades técnicas de um cimento padrão de mercado. Um resultado positivo que contribui para a economia circular, gestão consciente de resíduos e a sustentabilidade dos negócios de ambas as companhias”, explica Livia.

Representantes da área Comercial da empresa participaram ainda da Rodada de Negócios, que facilitou a aproximação entre mais de 25 mineradoras e 460 fornecedores, nacionais e internacionais, proporcionando um espaço para discussões comerciais e fechamento de contratos.

Sobre a Alcoa Brasil

Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.