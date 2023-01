Alcoa bate recorde na produção de pó de alumínio

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Única fábrica da Companhia no mundo a produzir o pó de alumínio, que está presente em diversos produtos e equipamentos da vida moderna, como tomógrafos, trens magnéticos de alta velocidade, próteses, turbina de avião e tintas automotivas.

Em 2022, a Fábrica de Pó de Alumínio da Alcoa Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, bateu recorde de produção.

“Um resultado conquistado graças ao empenho de todo o time, que inclui a área comercial, operacional e manutenção”, destacou Evandro Tavares Jr., gerente de Refusão e Fabrica de Pó de Alumínio. “Juntos, conseguimos superar todos os desafios, superar e o plano de 2022, além de atender à demanda de nossos clientes do mercado doméstico e de nossa exportação para os Estados Unidos e Japão”.

A Fábrica de Alumínio de Poços de Caldas é a única da Alcoa no mundo. Entrou em operação há 40 anos e está sempre se modernizando para atender às exigências do mercado. Hoje, uma significativa parte de sua produção vai para a indústria do nióbio, especialmente para a produção de ligas de nióbio metálico e de grau vácuo, usadas em aplicações de alta tecnologia, como trens de alta velocidade, tomógrafos, próteses, turbinas de aviões, entre outros. A Alcoa também fornece pó de alumínio para a produção de tintas metálicas para a indústria automotiva, cerâmicas e diversos outros materiais utilizados pela indústria do aço, construção civil e petróleo e gás. E atualmente exporta para o Japão e os Estados Unidos.

“Uma das características que mantém a nossa planta de pó de alumínio sempre moderna é o investimento no desenvolvimento de novos produtos”, conta Jean Yamamoto, gerente Técnico e Comercial.

“Foi assim no final da década de 90, quando a fábrica passou por uma reestruturação para a produção de pó superfino, uma das poucas plantas do mundo com essa condição técnica, e ao longo dos anos, vem inovando para continuar atendendo às novas necessidades dos nossos clientes. Este ano, desenvolvemos um novo produto, um pó superfino para um cliente da indústria automotiva do Japão”.

Para os próximos anos, uma das metas da fábrica é avançar na produção de produtos sustentáveis. “ Nesse momento estamos em fase de desenvolvimento do pó de aluminio verde, com baixa pegada de carbono e que inicialmente deverá atender o mercado japonês”, destaca Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa Poços de Caldas. “Este será mais um marco importante, que somado à nossa certificação ASI (Aluminium Stewarship Initiative), contribuirá para a meta da Alcoa Global de zerar emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) até 2050 em todas as suas operações e para continuarmos transformando potencial em progresso verdadeiro”, finaliza.

